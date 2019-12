Giornata mondiale dei diritti umani: un libro e un documentario presentati a Latina

Due appuntamenti nel capoluogo pontino, martedì 10 dicembre, in occasione della Giornata mondiale per i diritti umani. Alle 17,30 Chiara Ingrao sarà al Museo Cambellotti per presentare il suo libro "Migrante pe sempre". Un romanzo circolare che comincia da migrazione antica, fatta di valigie legate con lo spago, di nostalgie di profumi della terra e del sole. E di gente sincera che, cinquant'anni più tardi, finirà per accogliere nelle case i migranti africani che si presenteranno alla porta affatticati dal lungo peregrinare.

La giornata si conculuderà alle 21, al Cinema Oxer di Latina, con la proiezione del documentario "Santa Subito", di Alessandro Piva, tratto da una storia di violenza, vincitore al festival del cinema di Roma.