"La via perfetta - Nanga Parbat: sperone Mummery": esce il libro di Daniele Nardi

Esce domani, 19 novembre, per Einaudi Stile Libero "La via perfetta - Nanga Parbat: sperone Mummery", il libro che racconta il sogno dell'alpinista di Sezze Daniele Nardi, morto durante una spedizione sulla montagna che voleva conquistare aprendo una nuova strada. Daniele aveva affidato il suo sogno alla giornalista e amica Alessandra Carati chiedendole, se non fosse tornato dall'impresa, di raccontare la sua storia.

La giornalista ha mantenuto fede alla sua promessa e ha raccontato questa storia anche attraverso le parole che lo stesso Daniele aveva lasciato. A dare l'annuncio dell'uscita del libro sono stati i familiari attraverso la pagina Facebook di Daniele, rimasta aperta: "Ci siamo. Martedì 19 novembre, per Einaudi Stile Libero, esce "La via perfetta" - si legge nel post - Non possiamo negare la nostra più profonda emozione nel farvi questo annuncio. Questo è quello che Daniele definiva "il mio libro"; ne era profondamente orgoglioso e, oggi, sarebbe molto emozionato. Ringraziamo Alessandra Carati per aver portato a termine questo sogno di Daniele".