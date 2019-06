Novità al lido di Latina: arrivano i bagni chimici sul litorale

Sono stati montati e installati questa mattina e sono pronti all’uso i bagni chimici sul litorale di Latina. Due sono stati posizionati a sinistra, quattro a destra e altri due sono previsti all’apertura degli arenili di via Valmontorio in corrispondenza del poligono di tiro.

Si tratta di strutture di legno, più ampie e confortevoli rispetto a quelle dello scorso anno ed adeguate alle persone con disabilità e hanno all’interno un lavandino con acqua corrente e potabile. L’installazione dei bagni chimici fa parte degli adempimenti dovuti per la bandiera blu e la cui attuazione è obbligatoria entro il primo luglio.

“Sono molto soddisfatta del lavoro svolto dagli uffici e ringrazio il dirigente del settore Ambiente, l’architetto Giuseppe Bondì e il rup Nicolino De Monaco per aver dato seguito agli indirizzi dati di fornire un servizio più adeguato alle esigenze dei cittadini, i quali ci avevano fatto presente alcuni problemi relativi all’utilizzo della tipologia di bagni chimici precedente, e che abbiamo ascoltato - spiega la consigliera di Lbc delegata per la marina Marina Grazia Ciolfi - Grande soddisfazione anche per la stipula in atto delle convenzioni per consentire la libera fruizione sull’arenile di Valmontorio: il mio ringraziamento per questo, ai militari e agli uffici, è personale e a nome di tutti i cittadini, di cui credo di interpretare correttamente l’apprezzamento per quella zona di litorale meravigliosa, di cui – se l’esito sarà positivo – sarà possibile godere per i due mesi estivi”.