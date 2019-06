Il mercato immobiliare a Latina: calano i prezzi e aumentano le compravendite

Aumentano le transazioni immobiliari a Latina del +10,7%, mentre in tutta la provincia le compravendite sono in aumento del +4,7%. Sono alcuni dei dati elaborato dall'ufficio studio del gruppo Tecnocasa, presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sala De Pasquale del Comune di Latina, alla presenza dell'assessore Emilio Ranieri.

Il mercato immobiliare a Latina

Per quanto riguarda la città di Latina, i valori immobiliari hanno registrato una diminuzione del 4,5 %. Un ribasso dei prezzi che però ha risvegliato la voglia di acquistare o di cambiare casa. Infatti, il numero delle compravendite è aumentato nel capoluogo del 10,7 % e la tipologia maggiormente richiesta dalle famiglie è il trilocale. La disponibilità di spesa è per la maggior parte (nel 74,4% dei casi) fino ai 169mila euro. Sul fronte degli affitti, i canoni di locazione sono in diminuzione e si registra una contrazione -2% per i bilocali e del -3,8% per i trilocali.

"L'iniziativa è nata per condividere e trasferire il patrimonio conoscitivo del Gruppo che, grazie alla presenza capillare delle agenzie sul territorio, può fornire un patrimonio informativo importante - come ha rilevato nel suo intervento Fabio Privato, consulente Tecnocasa - una possibilità anche per gli addetti al settore per riflettere sulle evoluzioni in atto e trarre delle considerazioni che esulano dal singolo dato, continuano ad arrivare segnali positivi anche dal mercato nazionale, una conferma di un percorso di crescita anche se, sembra esserci in atto una sorta di selezione immobiliare".

I dati in provincia

Nella relazione di Antonio Rotondo, che ha preso in esame i valori immobiliari della provincia, emerge una diminuzione dei prezzi pari al 2,5%, con un aumento delle compravendite pari al + 4,7%, un mercato soprattutto nelle località turistiche legato all'acquisto della casa vacanza e degli investitori che mettono poi in affitto l'immobile.