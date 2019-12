Luminarie e albero montati: l'8 dicembre Latina accende il Natale

Tutto pronto a Latina per il Natale. In Piazza è stato montato il tradizionale albero e lungo Corso della Repubblica sono state installate le luminarie, mentre le tradizionali casette di legno hanno ufficialmente aperto i battenti proprio oggi, 7 dicembre. Saranno inoltre illuminati gli edifici di Fondazione del centro storico, l'exAlbergo Italia, la torre del Comune, il Circolo Cittadino e i portici dell'Intendenza di Finanza.

La cerimonia di accensione è in programma domani, 8 dicembre, in occasione della festa dell'Immacolata. Ma quest'anno ci saranno alcune novità anche negli addobbi natalizi, con installazioni luminose anche in Piazza Roma e in Piazza San Marco, sia nei giardini che sugli edifici di Fondazione. Nella zona dei pub di via Neghelli si accenderanno inoltre luminarie davvero particolari, con le parole della canzone di Calcutta "Se piovesse il tuo nome" (Foto pubblicate dal presidente della commissione Cultura Fabio D'Achille).

Gallery