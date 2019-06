Latina, la Diocesi comunica le nuove nomine dei parroci e i trasferimenti

Al termine dell’assemblea del clero che si è tenuta a Latina, il vescovo Mariano Crociata ha comunicato le nuove nomine e gli avvicendamenti di parroci che saranno in vigore dal mese di settembre. Un elenco iniziato dai saluti. Su tutti, quello che il Vescovo ha indirizzato a don Amedeo Passeri che conclude la sua esperienza di parroco all’età di 85 anni e il 27 giugno festeggerà i 60 anni di sacerdozio. Ad oggi segue le tre parrocchie di Borgo Flora, Cerciabella e Olmobello (Cisterna). "Un profondo sentimento di gratitudine nasce nel nostro cuore verso di lui, insieme alla consolazione perché in altra forma continuerà a dedicarsi al ministero pastorale" ha dichiarato monsignor Crociata aggiungendo che don Passeri si trasferirà a Terracina dove collaborerà come vicario parrocchiale al SS Salvatore.

Dopo quasi venticinque anni, lascerà la diocesi pontina la Fraternità missionaria di Maria (parrocchie di Maenza e Roccasecca dei Volsci). Infine, andranno via don Saadi M. Khuder, destinato dal suo vescovo ai fedeli iracheni in diaspora in Olanda, e Matteo Mannada che conclude il suo percorso formativo. Arriveranno altri due sacerdoti dal Ruanda e dalla Colombia.

Di seguito i trasferimenti e le nomine:

Don Michele Konevych, parroco a Maenza; Don Marco Rocco, parroco a Cerciabella e Borgo Flora (Cisterna).

Don Luca Di Leta, amministratore parrocchiale a Roccasecca dei Volsci; Don Giorgio Lucaci, amministratore parrocchiale a Olmobello(Cisterna di Latina).

Il sacerdote colombiano don Carlos Julio Beltram, vicario parrocchiale a San Luca, Latina; Don Alfredo Coco, della diocesi di Acireale, vicario parrocchiale a S. Domenico Savio, Terracina; Don Alfonso Fieni, vicario parrocchiale a Giulianello, Cori; Don Francesco Gazzelloni, vicario parrocchiale a Borgo Carso, Latina; il pallottino ruandese p. Marc, vicario parrocchiale a Sabaudia; Don Marco Schrott, che continua l’esperienza di comunità presbiterale con don Amedeo, vicario parrocchiale a Ss. Martiri Terracinesi e S. Silviano, Terracina. Infine, la comunità indiana dellaSocietà missionaria di S. Tommaso apostolo si trasferirà nella parrocchia di S. Luca.

"Mentre siamo grati per la disponibilità al servizio pastorale che tutti hanno manifestato, insieme accompagniamo con la preghiera quanti iniziano una nuova tappa nella dedizione al ministero presbiterale per il bene del popolo di Dio", ha concluso il vescovo Crociata.