L'ordinazione di Leonardo Chiappini: diventa sacerdote a 26 anni

Ha appena 26 anni, è di Latina e arriva dalla parrocchia di Santa Maria Goretti. Leonardo Chiappini, il prossimo 28 giugno, sarà ordinato sacerdote dal vescovo Mariano Crociata. La celebrazione si terrà alle 19 nella cattedrale San Marco.

Don Leonardo Chiappini attualmente presta servizio come collaboratore pastorale presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Cori, dove proprio l’8 dicembre scorso ha ricevuto l’ordinazione diaconale. Dopo aver concluso il liceo a Latina, Leonardo Chiappini ha intrapreso il cammino vocazionale per poi essere ammesso al seminario interdiocesano di Anagni, dove lo scorso anno ha concluso gli studi conseguendo il baccellierato in Sacra Teologia. Sempre presso il seminario leoniano ha frequentato il «VI anno» di perfezionamento in ambito pastorale. Per coincidenza, proprio il 28 giugno mattina saluterà i compagni del Leoniano, insieme ai formatori e ai docenti, perché quel giorno terminerà il suo status di studente del seminario per il compimento del ciclo di formazione prevista. Tra le sue passioni il diritto canonico.