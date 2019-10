Nasce il Parco inclusivo Gionchetto: conclusa la prima parte del progetto

Un parco totalmente accessibile a bambini ragazzi normodotati e a diversamente abili. Prende forma il progetto del Parco inclusivo del Gionchetto, nato da un patto di collaborazione tra Comune di Latina e un gruppo di residenti del quartiere su iniziativa di Simone Finotti.

A dstanza di qualche mese, dopo la messa in scena di due spettacoli e la collaborazione della scuola d'arte Nsa di Latina, sono stati acquistati i materiali necessari per realizzare le sedute e i cestini portarifiuti che hanno già reso più vivibile il parco. Alla valorizzazione del territorio, oltre a Simone Finotti e Roberta Di Giovanni direttore della scuola d’Are Nsd, hanno collaborato anche altri residenti.

“Questo è il primo di una lunga serie di risultati – assicurano i residenti - a 70 anni dalle prime abitazioni sorte nel quartiere, il Gionchetto finalmente ha un’area verde dotata di sedute e cestini che mai erano stati predisposti o pensati”. Prossimo step, camminamenti accessibili a tutti e attrezzature ludiche inclusive, eventi e un crowdfunding, una raccolta fondi, a livello nazionale per realizzarle. "Abito con la mia famiglia al Gionchetto da 7 anni e da sempre l’ho visto come un posto dove viverci per sempre, tra tradizione e modernità, abitanti vecchi e nuovi, questo quartiere è vivo come non mai – ha dichiarato Simone Finotti - mi sentivo in dovere di fare qualcosa che rendesse merito ai residenti, ai bambini, ai ragazzi di questo quartiere e per quelli che impareranno a scoprirlo e a viverlo”.

