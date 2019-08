La parrocchia di Tor Tre Ponti salute il parroco Luigi Arena e il vice Vijay Kumar

La comunità parrocchiale di Tor Tre Ponti ha salutato il parroco Luigi Arena e il vice Vijay Kumar chiamati ad altro servizio pastorale. Durante la celebrazione della messa del 25 agosto, nella storica Chiesa del 1796 di Tor Tre Ponti, ci sono stati momenti di commozione da parte dei fedeli durante il saluto di padre Luigi Arena, che ha prestato per sei anni il servizio pastorale nel Borgo alle porte di Latina, e del vice parroco Kumar.

I due parroci lasciano una eredità significativa a padre Simone che nei prossimi giorni si insedierà in parrocchia dove ha già prestato servizio in qualità di vice parroco. Padre Luigi al termine della Cerimonia ha ricordato l'unità dell'azione pastorale della parrocchia e ha ringraziato le molte realtà che gli sono state vicine, sottolineando che "la conduzione della parrocchia favorisce il progetto pastorale per la propria continuità anche al di là del cambiamento dei suoi stessi pastori". Dal 1961 la chiesa “San Paolo Apostolo” di Tor Tre Ponti è retta da sacerdoti Missionari dei Sacri Cuori di Gesù e Maria.