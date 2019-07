Il mare di Latina accessibile a tutti: ecco le passerelle per i diversamente abili

Il mare di Latina è ora accessibile anche ai diversamente abili. Alcune passerelle per l'accesso in spiaggia sono state installate nei tratti del lido compresi tra Capoportiere e Foce Verde e tra Capoportiere e Rio Martino.

In particolare, sul lato destro sono state collocate sei passerelle a rampa per disabili per agevolare il passaggio sull'arenile e sei Sedie Job per l'accesso alla spiaggia e all'acqua. I punti si trovano in prossimità della Lega Navale (all'altezza di via Ventotene), dello stabilimento Enel, Lido del sandalo e al ristorante La Marina, nei pressi dello stabilimento dell'Aeronautica.

Verso Rio Martino invece ci sono quattro passerelle a rampa e una Sedia Job posizionata al quinto chiosco.