Il quartiere Nicolosi in corsa tra i "Luoghi del cuore" del Fondo ambientale italiano

Non è soltanto l’unico quartiere di Latina nato e progettato per essere tale ma anche uno dei nuclei storici della città, uno di quei luoghi che portano addosso un fascino particolare.

Oggi il Quartiere Nicolosi – che molti continuano a chiamare ‘Case popolari’ - progettato all’inizio degli Anni Trenta e nel quale sono transitate vite, storie, famiglie e generazioni del capoluogo pontino, si candida nella competizione "I luoghi del cuore” del Fai, il Fondo per l’ambiente italiano.

In questa avventura il Comitato di Quartiere Nicolosi non è solo perché al suo fianco ci sono anche il Comitato di Quartiere di Piazzale Prampolini e l’Ater di Latina che nonostante ormai detenga la proprietà del 20% degli alloggi degli edifici ha deciso di sposare questa causa. “Questo è un gioiello della città – spiega il presidente Ater Marco Fioravante indicando le storiche palazzine con i loro ballatoi e i cortili immaginati come luoghi di incontro e socializzazione – e dobbiamo sostenere questa battaglia e vincerla, ci sono tutte le condizioni perché ciò avvenga”.

Al suo si aggiunge l’appello dei membri del Comitato Nicolosi: Pamela Cartolano, Otello Tremolanti, Costantino Cianfarani, Davide Ciccone, Daniela Partuini e Duilio Loi: loro credono in questo progetto e se dovessero vincere hanno già deciso di utilizzare il premio in denaro per migliorare l’illuminazione del quartiere che tanto amano e dal quale non intendono staccarsi.

Oggi il Nicolosi è un quartiere multietnico, in quegli alloggi e nei locali commerciali e botteghe al piano terra vivono e lavorano persone di diverse nazionalità ma questo non toglie nulla al fascino di un gioiello dell’architettura razionalista della città di fondazione.

Per votare il quartiere Nicolosi come luogo del cuore c’è tempo fino al 15 dicembre prossimo e lo si può fare sia firmando nei luoghi dove saranno raccolte – finora ne sono state raccolte 600 – oppure andando sul sito del Fai e cliccando all'inerno del riquadro con l'immagine del Nicolosi. L’invito del Comitato è a tutti i cittadini e a tutti gli enti affinché sostengano la corsa del loro storico quartiere a "luogo del cuore".