Legge di iniziativa popolare sui beni comuni, la raccolta firme anche a Latina

Una raccolta di firma per la presentazione di un progetto di legge di iniziativa popolare sui beni comuni. A promuoverla è il Comitato Rodotà. E anche il Comune di Latina ha aderito. L'obiettivo dell'iniziativa è creare un'infrastruttura giuridica definita per la tutela dei beni pubblici, con una piattaforma che renda questa forma di tutela concreta e attuabile in termini pratici.

I moduli per la raccolta firme sono disponibili presso lo Sportello del Cittadino in Corso della Repubblica 118, tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.00 e, il martedì e il giovedì, anche dalle 15 alle 16.30. Per firmare è necessario presentare un documento di identità valido ed essere residenti a Latina. La raccolta firme terminerà il 20 agosto 2019.

E' possibile avere altre informazioni al seguente link: generazionifuture.org