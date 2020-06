Riapre Fogliano, ecco le nuove regole: ingressi limitati, vietati pic-nic e feste

Aprirà domenica 7 giugno il Borgo di Villa Fogliano. Lo hanno comunicato i carabinieri del reparto Biodiversità di Fogliano. Ecco però le condizioni di riapertura:

L'accesso sarà consentito a un massimo di 200 persone dalle 7 alle 19. Non sarà possibile usufruire dei servizi igienici del Borgo.

E' consentita la sosta e il parcheggio dei veicoli esclusivamente nell'apposita area di terreno adiacente alla strada di ingresso al Borgo di Fogliano e segnalata con apposita cartellonistica. Nel tratto dal parcheggio al Borgo, il transito a tutti i mezzi motorizzati resta consentito esclusivamente agli autoveicoli con a bordo portatori di handicap muniti di tagliando autorizzativo

E' consentito passeggiare nelle aree verdi del Borgo e lungo il sentiero prospiciente il lago di Fogliano, fare jogging e altre attività motorie individualmente o con persone conviventi

E' obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività

Le attività ludiche o ricreative non sono consentite. In particolare, è vietato utilizzare le aree attrezzate per fare pic-nic, feste, partite di calcio, campeggio, attendamento e pernottamento nel Borgo e nel comprensorio di Fogliano, nonché ogni altra attività che determini assembramento. È vietato sostare con teli o asciugamani , mettersi in costume da bagno e/o a torso nudo, installare gazebo, gonfiabili, ombrelloni, sdraio, lettini o seggiole

La circolazione sarà regolamentata secondo quanto disposto dall'ordinanza comunale che prevede:

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli, in via Fogliano (Via Ada Wilbraham Caetani), nel tratto di strada compreso tra il Km. 0,310 (ponticello ingresso area Parco) ed il Km. 0,670 (area di parcheggio);

l'istituzione del limite di velocità a 20Km/h, per tutti i veicoli, in Via Fogliano (Via Ada Wilbraham Caetani), nel tratto di strada compreso tra il Km. 0,310 (ponticello ingresso area Parco) ed il Km. 0,670 (area di parcheggio);

l'istituzione del divieto di circolazione per i veicoli con massa superiore a 3,5 T, in Via Fogliano (Via Ada Wilbraham Caetani), nel tratto di strada compreso tra il Km. 0,310 (ponticello ingresso area Parco) ed il Km. 0,670 (area di parcheggio), eccetto mezzi di pubblico servizio, mezzi di servizio, mezzi destinati ai portatori di handicap, nonché quelli destinati al carico e scarico delle merci, quest’ultimi solo dalle 06,00 alle ore 08,30 e dalle 19,30 alle ore 20,30.