Fase 2 a Latina, ripartono i mercati settimanali e quello di Campagna Amica: le nuove regole

Anche nella città di Latina, con l’avvio della fase 2 dell'emergenza coronavirus, ripartono i mercati su area pubblica per le sole attività dirette alla vendita di generi alimentari. E’ stata firmata oggi, 8 maggio, l’apposita ordinanza dal sindaco Damiano Coletta.

Dunque torneranno operativi il mercato del martedì, quelli in Q4 e a Latina Scalo e quello di “Campagna Amica” a km 0 di Piazza del Popolo.

Secondo quanto si legge nel provvedimento sono autorizzate a riaprire soltanto le attività dirette alla vendita di generi alimentari con l’osservanza delle misure igienico-sanitarie indicate nell’allegato n.4 del Dpcm del 26 aprile. In vista della riopartenza sono previste alcune regole. In particolare, gli operatori dei mercati dovranno mettere a disposizione guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. Tutti, operatori e avventori, avranno l’obbligo utilizzare mascherine e guanti monouso e di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Di seguito il calendario delle riaperture:

• sabato 9 maggio: mercato Q4 e mercato Latina Scalo;

• martedì 12 maggio: mercato R6;

• sabato 16 maggio: mercato “Campagna Amica” di Piazza del Popolo.