Riaprono i parchi gioco per bambini: l'ordinanza del Comune di Latina e le linee guida nel Lazio

Dal 20 marzo scorso, per fronteggiare l'emergenza covid e contenere i contagi, erano stati chiusi i parchi giochi e le aree attrezzate. Ora riaprono le aree gioco anche a Latina seguendo le direttive della Regione Lazio riportate in un'ordinanza firmata dal sindaco Damiano Coletta. Dal parco Europa all'area gioco del parco Falcone e Borsellino, da quella di San Luca a Villaggio Trieste e poi ancora Piazza Moro, via Tarquinia, via Germania, Parco Sante Palumbo, Largo Locatelli, via Cimarosa, Parco San Marco, Evergreen, Oasi Verde, piazza Berlinguer, via Varsavia, via Varsavia - via Tanaro, Gionchetto, via Ovidio, viale Le Corbusier, piazza Santa Maria Goretti. I bambini portanno tornare a giocare all'aperto usufruendo delle aree attrezzate e dei giochi a loro disposizione.

La nuova ordinanza del Comune di Latina conferma però la chisuura delle aree attrezzate per il gioco non comprese nel precedente elenco fino a nuove disposizioni. Per il mancato rispetto dell'ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa di 100 euro, oltre la denuncia penale e in caso in caso di gravi violazioni potrà essere disposta la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento e la distanza sociale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda la riapertura dei parchi gioco la Regione Lazio ha pubblicato specifiche linee guida: