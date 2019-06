Latina, la spiaggia di Valmontorio riapre al pubblico dopo cinque anni

Da lunedì prossimo, 1° luglio, riapre al pubblico la spiaggia di Valmontorio. La riapertura avverrà grazie a due convenzioni siglate il 19 giugno scorso all'Agenzia del Demanio a Roma dal Comune di Latina con l'Uttat - Ufficio tecnico territoriale armamenti terrestri di Nettuno, e il Comaca- Comano artiglieria contraerei di Sabaudia.

Il tratto di spiaggia resterà aperto e accessibile fino al 31 agosto, sabato e domenica compresi, dalle 8,30 alle 19,30. Dalla strada si potrà accedere attraverso due varchi, uno pedonale e uno carrabile. All’interno dell’area i cittadini troveranno anche un’area parcheggio completamente gratuita.

Il Comune di Latina si impegna ad effettuare il servizio di pulizia dell’arenile che sarà svolto dai dipendenti di Abc, che si occuperanno del presidio igienico-sanitario dell’intera area, ricadente per un tratto sotto la giurisdizione dell’Uttat e per l’altro sotto la giurisdizione del Comaca. Saranno inoltre installati (non prima di mercoledì 3 luglio) due bagni chimici. Dall’estate del 2014 la spiaggia di Valmontorio non era fruibile per la città.