Raccolta indifferenziata, Rida riapre l'impianto: riattivato il servizio di raccolta di Abc a Latina

Riapre l'impianto di smaltimento di rifiuti di Rida Ambiente ad Aprilia, chiuso dal 1° luglio per "progressivo esaurimento dell'area di stoccaggio", come aveva comunicato l'azienda.

Con l'annuncio della riapetura l'Azienda per i Beni Comuni di Latina si è attivata da subito per riavviare il servizio di raccolta della frazione indifferenziata nel territorio comunale e per ridurre quindi al minimo i disagi dei cittadini. Il servizio tornerà alla normalità presumibilmente nel corso della prossima settimana. Si invita, pertanto, tutta la cittadinanza a continuare a massimizzare i flussi di rifiuti a recupero, così da scongiurare l'insorgere di situazioni di emergenza sanitaria correlata anche alla particolare stagione associata alle temperature elevate.