"Salviamo le statue", obiettivo raggiunto: 30mila euro per il restauro delle opere

Traguardo raggiunto. Il comitato civico "Salviamo le statue" ha annunciato di aver raggiunto, attraverso una raccolta fondi, la somma necessaria al restauro delle due statue "La madre rurale" e "La madre", opere del 1938 dello scultore Ulderico Conti. Al restauro andrà la somma di 28mila euro. Proprio grazie all'attività di sensibilizzazione del comitato la somma complessiva fino ad oggi raggiunta è di 30.595 euro, al netto delle spese sostenute.

"Rivolgiamo un particolare ringraziamento al Consiglio Comunale e all’assessorato alla Cultura, Turismo e Sport del Comune di Latina , per il loro significativo contributo, importante al raggiungimento della cifra necessaria al restauro - dicono dal comitato - Della somma raggiunta di 30.595,39 euro, 28.000 euro saranno destinati al restauro delle due statue grazie al progetto “Art Bonus” del Mibact. L’opera di restauro sarà a cura del Comune di Latina, proprietario delle statue. Il direttivo del comitato ha disposto inoltre di devolvere 1.220 euro al progetto “Le statue parlano”, che prevede l'ascolto digitale attraverso il QR code, inserito nelle targhe descrittive delle opere apposte sui basamenti: un breve viaggio che unisce storia e tecnologia, consentendo di connettere giovani, cittadini e turisti ad uno dei patrimoni della città. Per la somma restante, di 1.300 euro, il direttivo ha disposto invece un bonifico a favore del restauro della statua in bronzo e basamento di Elisabetta Mayo ritraente “Dafne”, opera donata a Littoria nel 1933 dalle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori". Raggiunto l'obiettivo, il comitato fa appello al sindaco Damiano Coletta affinché il restauro sia realizzato in tempi celeri e certi.