Segretariato sociale, arriva un nuovo numero verde dedicato a chi è in difficoltà

Arriva un nuovo servizio pubblico del Comune di Latina che ha attivato un numero verde dedicato del Servizio di Segretariato Sociale. Si tratta del numero 800 090 542 che sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14 e il martedì e il giovedì anche il pomeriggio, dalle 15 alle 17.30. Il numnero si aggiunge agli altri recapiti esistenti, lo 0773.281249 - 3666603047 – 3385080836 – 07736556002 – 3270446471 che sono operativi negli stessi giorni e con analoghi orari.

Il servizio organizzato dall'amministrazione comunale garantisce il prosieguo dell’ascolto delle persone in difficoltà tramite telefono ed email. Il segretariato sociale attraverso le assistenti sociali fornisce sostegno e orientamento su come cercare di risolvere una serie di difficoltà. Per fare degli esempi è possibile chiedere un pacco viveri, oppure un sostegno economico, oppure avere chiarezza su una procedura avviata o da avviare o consulenze su problematiche relazionali. Se necessario è possibile parlare con uno psicologo o attivare una mediazione cultuale o linguistica.

Per quanto riguarda il Centro antiviolenza (email centrodonnalilith@gmail.com o info@centrodonnalilith.it - tel. 3477318149) è operativo tutti i giorni h/24. È garantita la possibilità di essere sostenute dal Centro Antiviolenza per tutte le donne, con o senza figli, vittime o a rischio di violenza. Questo momento particolare non deve farci abbassare la guardia anzi, la convivenza forzata può far esplodere situazioni già a rischio, non bisogna esitare a contattare il numero telefonico che funziona h/24 dove ricevere sostegno, orientamento e se necessario aiuto per essere messe in sicurezza anche con i propri figli.

Il Pronto intervento sociale (email pisdistrettolatina@gmail.com - tel. 800212999) è attivo tutti i giorni h/24 e vi si possono rivolgere tuti cittadini, le Forze dell’ordine e gli Enti. Le emergenze sociali sono tutti gli eventi improvvisi e non prevedibili che mettono a rischio voi stessi o persone che conoscete. Non esitate a segnalare e chiamare per esempio se siete vittima di soprusi, se siete abbandonati e soli, il Pronto intervento sociale può aiutarvi anche smistando la vostra richiesta agli uffici giusti per il vostro problema. Il Pronto intervento è in grado di cercare e trovare una struttura dove mettervi in sicurezza se non c’è altro modo di garantire la vostra incolumità. In questo momento già così difficile non esitate a segnalare anziani o disabili soli e bisognosi di assistenza oppure persone senza dimora che possono essere accolte nei due dormitori attivi in città.

Per tutte le informazioni http://www.comune.latina.it/servizi-sociali-numeri-utili/

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.