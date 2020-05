Tutto pronto al lido di Latina: ombrelloni montati a distanza. Il 29 maggio si apre la stagione

Stagione balneare al via domani, 29 maggio, come stabilito dall'ordinanza regionale. Riaprono ufficialmente gli stabilimenti con una serie di regole anti covid. Anche i gestori delle strutture del lido di Latina si sono organizzati e quasi tutti saranno pronti all'apuntamento. Sul litorale qualche chiosco è già stato montato mentre gli stabilimenti sono già quasi tutti pronti con gli ombrelloni montati a debita distanza come prevedono le misure di sicurezza.

Il primo aspetto è infatti legato alla riorganizzazione degli spazi, quelli per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato e senza assembramenti e l'allestimento degli ombrelloni in grado di assicurare una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone. Poi, è obbligatoria la sanificazione delle attrezzature da spiaggia e delle aree comuni, come spogliatoi, cabine, docce e servizi igienifici. E infine per le attività di ristorazione e somministrazione degli stabilimenti, valgono le linee guida del settore.

Con non poche novità rispetto al passato, inizia anche quest'anno dunque la stagione balneare. In pochi rinunceranno al mare e qualche stabilimente balneare di Latina registra già il tutto esaurito. Sempre da domani sarà possibile accedere anche alle spiagge libere, come ha annunciato il primo cittadino Damiano Coletta, garantendo quindi a tutti la possiblità di andare al mare ma in condizioni di sicurezza.