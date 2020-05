Litorale, al via gli interventi di pulizia della spiaggia, dei marciapiedi e degli accessi all'arenile

Con l'inizio della stagione balneare sul lungomare di Latina partono anche i servizi di pulizia della spiaggia, in particolare quella libera.

L'Azienda per i Beni Comuni di Latina in realtà già da qualche settimana ha iniziato ad attuare una serie di interventi mediante l'utilizzo di mezzi specifici, meccanici e manuali, potenziando le attività di pulizia e spazzamento di strade, marciapiedi, panchine, fontane e aree cassonetti, svolgendo anche il servizio di sbancamento della carreggiata e degli accessi agli arenili dalla sabbia depositatasi durante l’inverno. La pulizia delle spiagge, in particolare, durante l'intera stagione sarà effettuata impiegando attrezzature idonee alla rimozione dei materiali depositati sulla battigia e sull'arenile, in grado di limitare l'asportazione di sabbia e lasciare sulla spiaggia vegetazione algale e detriti naturali. Su tutto il litorale sono disponibili i cestini per i rifiuti in numero adeguato alla presenza dei bagnanti e sono presenti anche contenitori per la raccolta differenziata che vengono regolarmente svuotati da ABC Latina. Per tutte le attività commerciali è attivo anche il servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Le attività si svolgeranno regolarmente per tutto il periodo estivo, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 indicate dal Governo. Abc ricorda inoltre che da lunedì 1 giugno il servizio del Centro di Raccolta di via Massaro è operativo con orario estivo: tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13. Il Centro sarà aperto anche martedì 2 giugno. L'Azienda ci tiene a sottolineare che la collaborazione di tutti i bagnanti nel non abbandonare i rifiuti sulla spiaggia è fondamentale per mantenere la sicurezza, la pulizia e il decoro del litorale.