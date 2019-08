La Notte di Fuoco illumina il lungomare di Latina: grande successo per l'evento

E' stata un successo la 15esima edizione della "Notte di fuoco" a Latina. Moltissime persone, fin dal pomeriggio di ieri, domenica 25 agosto, si sono riversate nel piazzale di Foceverde per assistere allo spettacolo pirotecnico organizzato dall'associazione Riviera di Latina. Gli organizzatori parlano di 25mila persone che, su tutta la costa del capoluogo, hanno assisito all'evento.

Lo spettacolo dei fuochi d'artificio è iniziato alle 22,45, aperto dalle note dell'inno d'Italia e dal countdwn di rito. Poi il cielo si è illuminato grazie ai maestri dell'arte pirotecnica Roberto Gabriele & Figli, lasciando senza fiato il pubblico.

La manifestazione anche quest’anno si è svolta grazie al lavoro messo dell’associazione Riviera di Latina con il supporto degli imprenditori locali che hanno contribuito al successo. “Vedere un pubblico così numeroso, gli applausi che scattano spontanei nel corso dell’evento – spiegano il presidente dell’associazione Giuseppantonio Castegini e il vice Renzo Scalco – è il nostro più grande riconoscimento. C’è tanta voglia di partecipare e di condividere, di trovare momenti per stare insieme all’insegna del divertimento e della bellezza del nostro lungomare, che meriterebbe molto di più e che invece è troppo spesso abbandonato a se stesso. Esiste una ricchezza fatta da imprenditori, commercianti, cittadini che hanno voglia di fare e di ritrovare la propria identità che dovrebbero essere sostenuti e non ostacolati. Speriamo come sempre che le amministrazioni locali, che non hanno mai contribuito alla realizzazione di questa manifestazione, prima o poi aprano agli occhi”.

Le forze dell’ordine e la protezione civile hanno permesso che tutto si svolgesse in sicurezza.

