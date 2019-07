“Latina sotto le stelle”: platea al completo all'Arena Corso per la proiezione di "Fuga per la libertà",

Platea al completo anche per la seconda serata di “Latina sotto le stelle”, che prevedeva la proiezione del film “Fuga per la libertà” di Emanuela Gasbarroni. La vicenda umana, geopolitica e sociale del campo profughi di Latina ha coinvolto ed emozionato le tante persone presenti, che hanno riempito l’Arena Corso fino alla terrazza.

A condurre la serata l'attore Clemente Pernarella che, seppur bendato a un occhio per un distacco della retina, ha voluto esserci: “Il mio occhi bendato - ha detto - è una metafora di questa città. Una città che fa fatica a guardarsi, a mettere a fuoco peculiarità e opportunità. C’è invece un gran bisogno di saperci osservare”. L’attrice Giada Prandi ha letto alcuni brani del libro “Biscotto” di Emilio Andreoli, che ripercorre la breve vita di Francesco Porzi, un vero e proprio personaggio locale per il suo carisma e bellezza, che aveva calcato negli anni '60 le passerelle internazionali dell'alta moda e conquistato le copertine di Vogue. La sua morte per incidente stradale fu una notizia che coinvolse l'intera città.

Tonino Mirabella, che presentava il suo libro fotografico "Sospesi" ha invece ricordato le tappe che lo hanno portato alla conoscenza dei profughi e al desiderio di ritrarli. Dal suo lavoro è nata una mostra e un suggestivo volume fotografico. Ottimo riscontro anche per la formula sperimentata per la prima volta di unire cultura e cibo. Gli aperitivi di Prodotti pontini serviti sulla terrazza dell’arena hanno visto grande apprezzamento.



