Coronavirus Latina, 1300 test sierologici effettuati dalla Asl: solo 7 positivi agli anticorpi

Sono 1.300 i test sierologici disposti dalla Regione Lazio effettuati finora in provincia di Latina tra personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri e forze dell'ordine (41.798 quelli effettuati in tutta la regione). Sugli oltre mille esami di sieroprevalenza solo sette sono state le persone risultate positive alla presenza di anticorpi e sottoposte al tampone per la ricerca del Covid. Quattro di loro hanno avuto esito negativo e per tre si attende ancora l'esito. Si tratta di un appartenente alle forze dell'ordine e di due operatori sanitari.

I risultati sono stati forniti oggi, 27 maggio, dal direttore generale Giorgio Casati nel corso di una videoconferenza in cui si è fatto il punto della situazione su contagi e guariti in provincia di Latina. La prevalenza è molto bassa e si attesta intorno allo 0,5%, ma siamo ancora all'inizio di un'indagine sierologica che coinvolgerà anche a Latina migliaia di persone.

Il direttore generale ha poi fornito il dato complessivo relativo al numero dei tamponi effettuati in provincia di Latina: 13.590 dal 10 marzo, da quando cioè è stato attivato un laboratorio per l'esame dei tamponi per il coronavirus anche al Goretti di Latina. Prima di questa data infatti i casi sospetti venivano inviati all'istituto Spallanzani di Roma.