Tiziano Ferro, prima foto social insieme al marito Victor Allen

Ha sempre difeso la sua vita privata dai riflettori Tiziano Ferro, ma "oggi sento il bisogno di raccontare al mondo che questa persona c'è". Nella mattinata di oggi, 23 agosto, il cantante originario di Latina ha condiviso il primo scatto che racconta la sua quotidianità accanto al marito Victor Allen, con cui si è unito civilmente a Sabaudia lo scorso luglio.

La coppia si immortala insieme ad alcuni amici durante una gita agli Universal Studios di Los Angeles, dove Tiziano vive da tempo. "Amici, amore, risate. Una giornata che è un inno alla gratitudine per la vita", scrive l'artista 39enne sul suo profilo Instagram.

Legati da tre anni, Tiziano e Victor hanno vissuto in segreto la loro relazione fino al "sì" dello scorso luglio. Losangelino, 54 anni, Allen è un ex consulente della Warner Bros e attualmente proprietario di un’agenzia di marketing. "Il matrimonio è una cosa sconvolgente", ha dichiarato Ferro, solitamente restio a a parlare del privato "Ho voluto farlo perché vivo in un mondo nel quale ci si dimentica delle cose importanti, della felicità e del fatto che abbiamo cose belle tra le mani. Con il matrimonio Victor entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere".