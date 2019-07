La poesia protagonista del Premio Martina Natale: ecco i vincitori

Una cerimonia carica di emozioni quella del “Premio Martina Natale” che si è tenuta sabato all’Hotel Europa di Latina. Una sala gremita per questa prima edizione del concorso nazionale di poesia fortemente voluto dalla Onlus “Martina e la sua Luna” e presieduto dal dott. Sebastiano Sebastiani, in ricordo di Martina Natale, la ragazza di Latina morta a 19 anni.

L’organizzazione di Vincenzo Screti e una giuria attenta e partecipativa hanno fatto da cornice a questo evento condotto dal giornalista televisivo Egidio Fia. La lettura delle poesie finaliste è stata affidate all’attore pontino Nino Bernardini e agli allievi della scuola di teatro frequentata per due anni da Martina, Latitudine Teatro. Le posie sono state accompagnate dagli interventi musicali di Stefania Cimino al violino, Ivana Capone al canto e Claudio Martelli al pianoforte. “Un grazie speciale alla giuria – ha dichiarato la madre di Martina, Edy Govetto - composta da Luciano Monti, docente Luiss Guido Carli di Roma, Claudia Ravizza, docente di materie letterarie e latino nei Licei, Pierluigi Valenza, docente “Sapienza” Università di Roma, Giovanni Gentile, poeta e scrittore, e Roberto Casalino, cantautore, compositore e paroliere, per aver sposato questa causa e dedicato tempo a questo difficile e faticoso compito. E ancora grazie - ha proseguito Edy - a tutti partecipanti (oltre 570 da tutta Italia) al concorso senza i quali il premio non avrebbe avuto ragion d’essere”

E infine l’applauso più forte, quello per i vincitori: per la sezione A (dedicata agli adulti) la vincitrice è stata Anna Maria Deodato con la poesia “Ti rimango accanto” che si è aggiudicata anche il premio della giuria popolare; mentre per la sezione B (dedicata agli under 19) la vincitrice è stata la giovanissima Alice Milan con la poesia “Lettera a me stessa”. La onlus invita tutti ad acquistare la bellissima antologia dove sarà possibile leggere le poesie. Per qualsiasi informazione sarà possibile chiamare al 371.1575681.

