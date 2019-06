Latina baciata dalla dea bendata: vinti 25mila euro con una giocata al 10eLotto

Latina baciata dalla fortuna. E’ stata centrata nel capoluogo pontino la vincita più alta con il 10eLotto nella giornata di ieri, martedì 4 giugno.

Come riporta Agipronews, il fortunato giocatore con un "7", centrato con la modalità frequente di gioco, si è portato a casa la somma di 25mila euro.

Ma non è stata l’unica vittoria: a Catanzaro grazie a un "9" (collegato all'estrazione del Lotto) sono stati vinti 20mila euro; stessa cifra vinta anche a Erice (in provincia di Trapani), a Monterotondo (in provincia di Roma), Verzino (Crotone), e Villanterio (Pavia). Complessivamente, nel concorso di ieri, il 10eLotto ha distribuito premi per 32,6 milioni di euro.