Un luogo per la cura e il benessere di corpo e mente: a Latina Vitality Holis Medical Sport Center

Il motto è “avere cura del proprio corpo, perché è l’unico posto in cui dobbiamo vivere”. Proprio con questo obiettivo e con questo spirito nasce a Latina Vitality Holis Medical Sport Center, in viale Le Corbusier 393. Un centro che mira ad essere un punto di riferimento per il benessere di corpo e mente e per la cura di sé. L’idea è di Valeria Mastrantoni e Luca D’Andrea, che dopo la prima fase di avvio della nuova attività hanno aperto al pubblico la sede venerdì 11 luglio, in attesa dell'inaugurazione ufficiale che si terrà il prossimo settembre.

Non una semplice palestra dunque ma una vera e propria innovazione che unisce il mondo olistico, medico e sportivo per offrire il miglior servizio possibile sul piano del benessere psicofisico. Un centro per tutte le età e le esigenze, con proposte che vanno dalla ginnastica per “diversamente giovani” alla ginnastica posturale in età evolutiva e per adulti fino alla ginastica respiratoria e a quella funzionale e per le neo mamme. E poi ancora TRX – piltonifit zen, circuit training, yoga e pilates.

Al centro Vitality è possibile trovare anche preparatori atletici, medici, operatori olistici, nutrizionisti e fisioterapisti, figure queste altamente specializzate nel settore medico sportivo che hanno unito le proprie competenze aderendo a questo specifico progetto di salute creato dai titolari del centro, una rivoluzione nel mondo della salute di cui Vitality si è fatta portatrice e parte attiva.

