Biblioteca comunale: dal 3 luglio al via i lavori di ristrutturazione dei locali

Lavori di ristrutturazione dei locali nella biblioteca comunale Aldo Manuzio a Latina. L’annuncio da parte dell’Amministrazione comunale.

Gli interventi, frutto di un finanziamento regionale, inizieranno mercoledì 3 luglio. Il progetto esecutivo, come fanno sapere da piazza del Popolo, prevede: l’adeguamento degli spazi culturali, espositivi e ricreativi, con un aumento complessivo delle postazioni dedicate alla consultazione e allo studio; lo spazio esterno con accesso da Corso della Repubblica sarà coperto e riammodernato.

Contestualmente verrà sostituito l’impianto di condizionamento d’aria. “I lavori di ristrutturazione - si legge in una nota del Comune - prevederanno anche lo spostamento del personale per garantire alcuni servizi essenziali al funzionamento del servizio stesso. Le operazioni di restituzione libri e il front office per la Tari verranno trasferiti, insieme ad altri servizi per il cittadino, presso l’ex Anagrafe di Corso della Repubblica”.

Salvo imprevisti tecnici, gli interventi dureranno tra i sei e i sette mesi, comprensivi dei collaudi e del ripristino della funzionalità della biblioteca stessa. “Per gli studenti che tradizionalmente frequentano la biblioteca e dovranno affrontare il disagio della chiusura - concludono dal Comune - è stato siglato un protocollo di collaborazione con l’Università La Sapienza di Latina che ha messo a disposizione presso la Facoltà di Ingegneria, un numero di postazioni dedicate allo studio. Gli altri progetti connesse alla biblioteca come il Patto per la Lettura e Nati per Leggere continueranno la propria attività”.