Lavori in piazzale dei Navigatori, Comune: “L’estate prossima il progetto di riqualificazione”

Sono in corso gli interventi di messa in sicurezza in piazzale dei Navigatori al lido di Latina. Il punto sui lavori, che dovrebbero terminate entro questa settimana, è stato fatto dall’assessore Emilio Ramieri attraverso un post sulla pagina Facebook del Comune di Latina.

“Entro sabato 13 luglio verrà completata la messa in sicurezza di piazzale dei Navigatori, così come da Determina n° 1239 del 27/06/2019, al fine di garantire a tutti i pedoni la funzionalità della piazza in condizioni di sicurezza. La pavimentazione, del tipo non carrabile - spiega l’assessore -, presentava infatti diversi tratti sconnessi dovuti al passaggio di autoveicoli.

Questo intervento, unito alla chiusura dell'area attraverso il posizionamento di una sbarra e al ripristino parziale dell'illuminazione sulla torre faro, consentirà la fruizione del piazzale per tutta la stagione estiva, compresi gli eventi previsti nell'ambito della Rassegna organizzata dal Comune, in attesa che venga realizzato il progetto di riqualificazione previsto per l'estate 2020".