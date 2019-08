Lazio in Tour, 15mila adesioni al progetto che permette ai giovani di viaggiare gratis

Sono 15mila le adesioni in un mese per il progetto “Lazio in tour” realizzato dalla Regione Lazio con Cotral e Trenitalia. Dopo il successo della prima edizione con la partecipazione di 26mila giovani, è stato riproposto anche quest’anno il progetto che, attraverso un'App dedicata, sta consentendo ai possessori della Lazio Youth Card con età compresa tra i 16 e i 18 anni di viaggiare per un mese gratis in tutta la regione.

Solo nel primo mese sono stati 15mila i ragazzi e le ragazze che hanno scaricato l'App “Lazio in tour” per scoprire le bellezze della nostra regione tramite l'utilizzo dei bus Cotral e dei treni regionali Trenitalia. Un'esperienza straordinaria per conoscere il territorio regionale: Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e tutti gli altri 373 piccoli e medi Comuni. Trenta giorni di tempo, 720 ore di tour a completa disposizione dei più giovani per andare ovunque.

"Lazio in Tour si conferma un successo e ci dice che la nostra scommessa sulla cultura, turismo, scoperta e valorizzazione delle bellezze della nostra Regione e' anche questa volta una grande vittoria. La mobilita' semplice e gratuita non e' solo un aiuto ai giovani e alle famiglie ma anche un modo per costruire un luogo dove le persone si incontrano, condividono esperienze e producono nuove idee", ha commentato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.