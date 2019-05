“Buongiorno Regione” racconta Lenola: su Rai3 lo speciale sul paese del sud pontino

Sarà il borgo di Lenola il protagonista della puntata di venerdì 24 maggio di “Buongiorno Regione” curata dall’inviata Isabella Di Chio. Lo speciale dedicato al piccolo paese del sud pontino andrà in onda alle 7.30 su Rai3.

La testata giornalistica regionale della Rai accennerà a tradizioni, folklore, prodotti tipici, curiosità, paesaggi favolosi e natura incontaminata, all’olio di qualità internazionale, ma anche a monumenti e opere d’arte antiche e recenti.

Non mancherà un cenno particolarmente emozionante alla storia: il 24 maggio di quest’anno ricorre infatti il 75esimo anniversario delle “marocchinate”, l’assalto animalesco e feroce delle truppe franco-marocchine agli abitanti del paese sud-pontino, con le violenze, gli stupri e le efferatezze perpetrate ai danni di centinaia di donne del paese, già provate dalle bombe, dagli stenti e dalle sofferenze del secondo conflitto mondiale. Una vicenda che ha messo in luce atti di eroismo e grande forza d’animo della comunità cittadina, insignita anche per questo della Medaglia d’Oro al valor civile.

In studio a Saxa Rubra, Michele Rosato, figlio di una delle vittime, ripercorrerà attraverso le pagine del diario di suo padre quei drammatici momenti, riassunti nel libro di cui è autore, “Il porco in carrozza” (BookSprint Edizioni). Uno sguardo ancora dolente, eppure sereno, su un evento legato alla Liberazione del Paese di cui, negli anni, si è parlato troppo poco. Un contributo alle nuove generazioni perché tutti i nuovi tipi di violenze di genere possano essere prevenuti ed evitati.