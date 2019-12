Luminarie a Latina: passeggiata nel centro illuminato per Natale - LE FOTO

Clima natalizio anche a Latina dove sono state accese le luminarie e il gigante albero, ormai una tradizione, allestito in piazza del Popolo e donato da un imprenditore locale. E’ questa una delle conferme di quest festività, come le casette di legno montate in centro e che hanno ufficialmente aperto i battenti sabato 7 dicembre.

Ma quest’anno in centro saranno illuminati anche gli edifici di Fondazione: l’ex Albergo Italia, il porticato dell’Intendenza di Finanza e il Circolo Cittadino. Luminarie anche lungo corso della Repubblica da piazza del Popolo fino a piazza San Marco. Sempre in piazza del Popolo è entrata in funzione da ieri anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio, per la gioia non solo dei più piccoli.

Un bel colpo d’occhio gradito anche dai cittadini che nel pomeriggio di ieri, domenica 8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata hanno affollato le strade del centro.

Sfere e stelle illuminano poi piazza della Libertà mentre una grande stella polare in 3D è stata allestita vicino alla zona dei pub. Qui l’altra novità di quest’anno con i versi della canzone di Calcutta “Se piovesse il tuo nome” ad illuminare via Neghelli, una delle strade cuore della movida di Latina.