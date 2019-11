Rispetto dell’ambiente e differenziata: per gli studenti arriva “Mago Riciclo”

“Mago Riciclo e la magia del parco”: questo il titolo del libro illustrato per sensibilizzare e informare i bambini delle scuole primarie al rispetto dell’ambiente e alla raccolta differenziata. E’ stato presentato oggi, 25 novembre, nell’Aula Consiliare di Cisterna.

Nato da un’idea di Diego Cianchetti, presidente della Cisterna Ambiente, è stato realizzato dall’associazione Sintagma, scritto da Beatrice Cappelletti, illustrato da Andrea Turetta e diretto da Mauro Nasi. L’iniziativa si inserisce nel piano di comunicazione, finanziato con fondi provinciali, che a partire da dicembre sarà avviato nelle scuole primarie di Cisterna e Pontinia affinché siano i bambini, non solo a praticare, ma anche divulgare le buone prassi presso gli adulti.

Tra le particolarità del volume ci sono l’uso di un carattere tipografico inclusivo, ad alta leggibilità, così da rendere il libro adatto ad essere letto da tutti anche da chi è affetto da dislessia, inoltre prevede l’interazione del piccolo lettore nel colorare i cestini a seconda del tipo di rifiuto e a “centrarli” nel gioco presente in appendice. Alla presentazione di oggi erano presenti il presidente della Provincia di Latina Carlo Medici, il vicesindaco di Cisterna Vittorio Sambucci, il consigliere regionale Enrico Forte, il presidente della Cisterna Ambiente Diego Cianchetti, l’amministratore unico della Trasco Pontinia Sebastiano Gobbo, il team che ha realizzato l’opera. Ha moderato il giornalista Daniele Ronci.

Una rappresentanza degli istituti di Cisterna ha letto estratti dal libro per poi essere “premiati” con succhi di frutta e caramelle per tutti.

“Dobbiamo cercare di recuperare il gap che abbiamo rispetto ad altri Paesi europei in fatto di rispetto dell’ambiente – ha detto il presidente della Provincia Medici -. Per questo è importante, come fa questo libro, rivolgersi ai bambini, fornire loro quelle informazioni che la nostra generazione non ha avuto ed prendere coscienza di quanto ognuno di noi può fare per assicurare un futuro migliore”.

“Mago Riciclo – ha detto Diego Cianchetti – è un libro apparentemente semplice ma che invece rivela una forte valenza educativa e ambientale, nella convinzione che la magia più grande non sia in una bacchetta magica ma nelle mani dei nostri bambini”.

Il libro prossimamente verrà presentato e distribuito anche nelle scuole primarie di Pontinia.