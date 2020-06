Manutenzione del verde, proseguono gli interventi a Latina: il programma dal 15 giugno

Proseguono gli interventi di manutenzione del verde nella città di Latina. Il Comune ha aggiornato il programma con le attività che saranno svolte nel corso della settimana tra il 15 e il 19 giugno.

Queste le aree interessate dagli interventi, comprese le scuole.

Lotto A - Aree verdi del centro urbano

• Parco Aula Verde (parco Alpini) viale Le Corbusier

• Aree verdi viale Le Corbusier

• Rotatoria e spartitraffico viale Le Corbusier

• Rotatoria e spartitraffico viale P.L. Nervi

• Aree verdi nell’area compresa tra via Milano e via dell’Agora (via Palermo, via Torino via del Lido, ecc.)

• Aree verdi nell’area compresa tra via dell’Agora e via Quarto (via Tarquinia, via Tuscolo, ecc.)

• Parco San Marco

Lotto C - Scuole del centro urbano

• Scuola Elementare viale XVIII Dicembre

• Scuola Materna via Pasubio

• Scuola Materna via Amaseno

• Scuola Materna via Ezio

• Scuola Materna ed Elementare via Fiuggi

• Suola Elementare e Asilo Nido via Bachelet

• Scuola Elementare Col di Lana

• Scuola Elementare via Calatafimi

• Scuola Materna San Marco

• Scuola Materna, Elementare e Media via Tasso

• Scuola Elementare piazza Dante

Attualmente non sono previsti interventi nel Lotto B (Borghi).