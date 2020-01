“Il mare d’inverno”: operazione di pulizia delle spiagge anche sul litorale pontino

Fa tappa anche sulle spiagge pontine e del Lazio l’operazione “Il mare d’inverno” di Fare Verde. L’iniziativa organizzata dall’associazione di protezione ambientale giunge quest’anno alla sua XXIX edizione.

L’operazione è fissata per domenica 26 gennaio, ma iniziative sono in programma anche in altre giornate: i volontari di Fare Verde saranno impegnati a pulire le spiagge italiane per ricordare a tutti che “l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all’anno e non solo durante il periodo estivo”. E per questo l’associazione continua a denunciare il grave fenomeno dell’invasione della plastica che affligge i nostri litorali.

Gli appuntamenti nella provincia di Latina e nel Lazio

Sabato 25 gennaio

Formia (LT), spiaggia di Gianola, lato Rio Santacroce, ore 10:00 – 13:00

Formia (LT), spiaggia di Vindicio, lato Rio Pontone, ore 10:00 – 13:00

Formia (LT), spiaggia S. Janni, dietro il ristorante Il Fagiano, ore 10:00 – 13:00

Domenica 26 gennaio

Fondi (LT) spiaggia e duna di Capratica, ore 10:00 – 13:00

Nettuno (LT), spiaggia libera antistante il Santuario di Nostra Signora delle Grazie, ore 10:00 – 12:00

Terracina (LT), spiaggia 24^ traversa, viale Circe, ore 9:30 – 12:30

Civitavecchia (RM), spiaggia della Marina, viale Garibaldi, ore 10:00 – 12.30

Ostia Lido (RM), Lungomare Duca degli Abruzzi, altezza civico 36, ore 9:30 – 12:00

Pomezia (RM), Lungomare delle Sirene 433, cancello 13, ore 10:00 – 13:00

Tarquinia (VT), spiaggia località San Giorgio, ore 10:00 – 12:30

Tarquinia (VT), spiaggia località Saline, ingresso lato pineta S. Giorgio, ore 10:00 – 12:30

Venerdì 31 gennaio

Ladispoli (RM), Lungomare Marina di Palo, ore 9:30 – 12:30

Domenica 2 febbraio

Ladispoli (RM), Lungomare Marina di Palo, ore 9:30 – 12:30

Sperlonga (LT), spiaggia della Canzatora, ore 9:30 -13:00.

