Martina Natale: due borse di studio in ricordo della studentessa scomparsa

Si chiama “Il viaggio di Martina: destinazione laurea” l’iniziativa del Rotary Club Latina che assegnerà ad altrettanti studenti due borse di studio del valore di 500 euro ciascuna in memoria di Martina Natale, la cui prematura scomparsa lo scorso anno ha commosso l’intera città e non solo.

I vincitori del concorso saranno proclamati nel corso della cerimonia in programma sabato 16 novembre, alle 11.30, presso il Liceo Statale “Alessandro Manzoni”, lo stesso frequentato da Martina.

“Le vicissitudini di Martina hanno toccato noi tutti – evidenzia Alessandro Saieva, presidente del Rotary Club Latina - per l’alto senso di solidarietà che questa ragazza ha fatto emergere nell’animo delle persone. I genitori, Edy e Santino, hanno dato grande dimostrazione di forza e coraggio in questa triste vicenda, giungendo a promuovere una Onlus, ‘Martina e la sua luna’, che, in tutta Italia, offre sostegno economico alle famiglie che vivono momenti terribili vicino ai loro figli colpiti dalla malattia, nella speranza di una guarigione. L’iniziativa presa, poi, dai compagni di classe di Martina che hanno sostenuto l’esame di maturità per conto della loro amica ormai scomparsa, ha dato a tutti noi un importante segnale di quanto può essere forte il senso dell’amicizia e della fratellanza”.

Al concorso hanno partecipato gli studenti che hanno ottenuto il diploma di scuola secondaria di secondo grado con una votazione pari almeno a 98/100, iscritti per la prima volta ad un corso di laurea presso un Ateneo italiano, con nessun ritardo nel corso degli studi superiori.

“Martina aveva un sogno particolare - conclude Saieva – prendersi il diploma per poi iscriversi all’Università. Con questa nostra iniziativa ci auguriamo che il suo sogno rimanga vivo insieme al suo ricordo”.