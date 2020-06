Etuqualehai: il contest del Forum dei Giovani per incentivare l’uso della mascherina

“Tutelare il diritto alla salute incentivando l'utilizzo delle mascherine di protezione e il corretto comportamento sociale anti-Covid tra i giovani di Latina”: questo l’obiettivo del progetto promosso dal Gruppo di lavoro Diritti civili – Disagio giovanile – Città Internazionale del Forum dei Giovani del Comune di Latina.

Il contest

Il progetto, dal titolo-hashtag #ETUQUALEHAI, consiste in un contest che si svolgerà sui social: all’indirizzo mail forumgiovani@comune.latina.it si può inviare una foto in cui la persona ritratta indossa una mascherina originale, che a sua volta sarà pubblicata sulla pagina social del Forum dei Giovani di Latina e votata con l’apposizione del like. Le foto vincitrici del contest verranno affisse nei locali pubblici che aderiscono all’iniziativa.

Il regolamento

Il regolamento del contest è il seguente: 1) è richiesta l’assenza di simbologie offensive verso qualsiasi categoria di persone nei caratteri originali della mascherina. Foto che violino questo punto non saranno pubblicate; 2) è possibile inviare una sola foto per persona; 3) nelle foto l’elemento principale deve essere la mascherina indossata, il volto della persona non deve essere riconoscibile; 4) il contest si svolgerà sulla pagina social del Forum dei Giovani di Latina dove sarà possibile votare la foto della mascherina protettiva preferita attraverso l’apposizione di un like; 5) Sulla base del numero di like ricevuti si procederà alla selezione, a cura di una commissione composta dai membri del Gruppo di lavoro Diritti civili - Disagio giovanile - Città internazionale, di 4 foto ritraenti le mascherine più originali tra quelle inviate.

"Incentivare l’adozione dei giusti comportamenti"

“Dopo gli episodi che hanno avuto risalto nelle cronache dei giorni scorsi, come giovani impegnati nella tutela dei diritti fondamentali – afferma il responsabile del Gruppo di lavoro, Benedetto Delle Site – ci siamo sentiti doppiamente chiamati in causa dagli appelli di molti amministratori locali rivolti proprio alla nostra generazione, dimostratasi in alcune circostanze poco sensibile all’utilizzo delle mascherine di protezione e al rispetto del distanziamento. Per questo abbiamo pensato di fare leva sulla originalità e creatività che ci caratterizzano per incentivare l’adozione dei giusti comportamenti, primo fra tutti l’utilizzo della mascherina, coinvolgendo tutta la città, a partire dai locali e negozi del centro, per favorire un nuovo modello di movida, responsabile e sensibile alla tutela del diritto alla salute, la nostra e quella che di chi ci sta accanto”.

“Il Forum dei Giovani, che rappresenta a livello comunale la popolazione giovanile – aggiunge Alessandro Di Muro, coordinatore del Forum – di fronte ad alcune situazioni di insensibilità alle nuove regole che hanno riguardato i giovani, vuole provare a dare l’esempio. Il progetto del Gruppo di lavoro Diritti civili – Disagio giovanile – Città Internazionale dimostra che fra la nostra generazione l’attenzione e la responsabilità civica sono presenti: esiste una gioventù che vuole fare la propria parte per migliorare la nostra città e la vita di tutti e il Forum dei Giovani intende rappresentarla”.