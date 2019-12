Da Terracina ad "All Together Now": Matteo Mastracco conquista tutti e vola in finale

Ha conquistato tutti, centrando i 100 punti che gli hanno permesso di accedere direttamente alla finale. E’ stato Matteo Mastracco, 33enne di Terracina, uno degli indiscussi protagonisti della terza puntata di "All Together Now", il game show musicale del giovedì sera di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, presidente di una giuria di 100 personaggi.

Nella gara di ieri sera, giovedì 19 dicembre, Matteo ha incantato davvero tutti esibendosi nel brano “Heaven” di Bryan Adams (qui il video della sua esibizione). Anche il 33enne di Terracina, che lavora in una sala slot, si è infatti sottoposto all’insindacabile giudizio del Muro Umano, composto da 100 personaggi appartenenti al mondo della musica e dello spettacolo guidati da J-Ax.

Con la speranza che "All Together Now" si trasformi per lui in un trampolino di lancio, Matteo ha convinto il Muro, facendo alzare in piedi tutti e 100 i personaggi. E ora lo attende solo la finale.