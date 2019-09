“Mental Coaching”: una giornata-evento al teatro Fellini di Pontinia

Si terrà domenica 6 ottobre al teatro Fellini di Pontinia una giornata evento dedicata al “Mental Coaching”, una disciplina che si è affermata da anni negli Stati Uniti e ora nel resto dell’Europa, compresa l’Italia grazie a molti imprenditori, professionisti dello sport e dello spettacolo, ma anche persone comuni che si sono affidate a mental coach per dare una spinta alle proprie idee.

Protagonisti saranno Davide Paccassoni, mental coach e trainer certificato, Sara Magli, specializzata nella comunicazione del corpo, e Alessandro Allocca, esperto di digital marketing, che daranno vita a una giornata di formazione dove già più di cento persone hanno aderito, e altrettante si apprestano a confermare la proprio partecipazione.

La giornata è stata intitolata “Business di eccellenza”, dove per business si intende tutto ciò che ruota attorno alla propria vita personale e professionale. “Quante volte, infatti, ci si è ritrovati a non riuscire a gestire una particolare situazione perché insicuri di affrontare una determinata azione. Oppure a non riuscire a mettere in pratica le proprie idee perché incerti su quale passo compiere per primo. Proprio grazie al Mental Coaching, una disciplina alla portata di tutti sia come fascia d’età che estrazione sociale - spiegano gli organizzatori dell’evento -, si potranno ottenere quelle certezze di cui ognuno necessita nella vita di tutti i giorni, tra le mura di casa o in ufficio, ma che spesse volte si ha difficoltà a inquadrare e conquistare”.

Con Davide Paccassoni si approfondiranno strategie di coaching, affrontando il tema di come rendere un'attività sostenibile nel tempo andando a lavorare su aspetti oggi indispensabili per ogni azienda che si rispetti, piccola o grande che sia. Sara Magli giungerà da Bologna ed è una esperta di comunicazione non verbale metodo Facs (facial action coding System) e con lei si affronteranno tematiche riguardanti la comunicazione efficace attraverso la postura, la prossemica e la gestione dello stato di ansia. Alessandro Allocca ,da anni residente a Londra, partirà dall'analisi delle criticità di un brand passando alle strategie per migliorarne il posizionamento sul mercato di riferimento attraverso l'utilizzo di strumenti mirati.

Per saperne di più sull’evento si può visitare il sito dedicato https://www.dpcoachinggroup.com/ chiamare il numero 3338177709 oppure inviare una email a coach@davidepaccassoni.com.