Luminarie a Latina: i versi della canzone di Calcutta illuminano la zona pub

E’ illuminata con i versi di una canzone di Calcutta la zona dei pub di Latina. Questa la decisione dell’Amministrazione per le decorazioni di Natale di una delle aree più frequentate dai giovani: ad accompagnare le serate di queste feste saranno le parole di “Se piovesse il tuo nome”, scritta per Elisa, e accese già ieri, 7 dicembre.

E’ stato lo stesso Comune di Latina a pubblicare una prima foto delle luminarie montate lungo via Neghelli, una delle vie della zona dei pub di Latina e che richiamano l’iniziativa portata avanti a Bologna dove lo scorso anno sono stati i versi de "L'anno che verrà" di Lucio Dalla ad illuminare le strade della città e quest’anno quelle di “Nessuno vuole essere Robin” di Cesare Cremonini.

Queste le parole della canzone di Calcutta che illumineranno il Natale della via dei Pub: “Se in mezzo alle strade o nella confusione piovesse il tuo nome, io una lettera per volta vorrei bere in mezzo a mille persone stazione dopo stazione, se…”.