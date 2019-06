A Norma la seconda “Giornata dei Genieri”

Si terrà sabato 8 giugno a Norma la seconda edizione della “Giornata dei Genieri”. E’ stata organizzata dal Comune e dal Comando Genio, grazie ai rapporti di collaborazione operativa tra il sindaco Gianfranco Tessitore e il comandante dell'Arma del Genio Generale di Brigata Francesco Bindi.

Diversi gli eventi che coniugheranno la bellezza paesaggistica e culturale di Norma con la storia e la moderna tecnologia dell'Arma del Genio; momento clou della manifestazione sarà l’intitolazione della piazza Belvedere al colonnello del Genio Angelo Stella di Norma (1888-1960), insignito di 2 Medaglie di Bronzo al Valore Militare durante la Seconda Guerra Mondiale.

La manifestazione avrà inizio la mattina con la visita ai Giardini di Ninfa, grazie alla preziosa disponibilità del presidente della Fondazione Caetani Tommaso Agnoli, e al Museo del Cioccolato "Antica Norba” a Norma. Nel pomeriggio, dalle 16, si terrà la cerimonia ufficiale con la deposizione della corona al Monumento ai Caduti in piazza Roma a cui farà seguito in piazza Belvedere l'intitolazione al colonnello del Genio Angelo Stella. Al termine delle cerimonie, oltre alla visita guidata nel sito archeologico Antica Norba, nell'area archeologica ci sarà il "Grande Concerto" della prestigiosa Banda Militare Tramat.

Inoltre, durante l'intera giornata i professionisti dell'Arma del Genio incontreranno i cittadini in spazi appositamente attrezzati, dove verranno proiettati filmati che permetteranno di visionare le attuali tecnologie utilizzate dal Genio Militare sia per la bonifica degli Scenari di Guerra sia per gli interventi dell'Arma nella drammatica attualità dei luoghi del terremoto. Ad accompagnare i partecipanti nei vari appuntamenti del programma pomeridiano ci saranno gli Sbandieratori di Sermoneta, la Banda Musicale di Norma e uno spettacolare “Omaggio al Tricolore” della scuola di Parapendio di Norma.

All'evento dell'8 giugno prenderanno parte varie Associazioni Combattentistiche e d’Arma in particolare l’Anget Nazionale (Ass. Naz. Genieri e Trasmettitori) con i vice presidenti nazionali Generale Marios Lombardo e Col.onello Nicolino Pallotta; da segnalare la presenza del Gruppo Nazionale Anget Guastatori con il presidente Generale Giuseppe Andriella. Alla manifestazione hanno aderito Autorità Civili e Militari e alcune Amministrazioni della provincia di Latina. Hanno collaborato in fase organizzativa il "Comitato AUC 77 Genio Avanti è la Vita" e la Sezione Anget di Cisterna di Latina Medaglia Oro Valor Militare Alfonso Volpi.

Gallery