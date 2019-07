Norma su Rai1: i segreti, le tradizioni e i piatti tipici raccontati a “Tutto Chiaro”

Norma protagonista su Rai1: dopo l’assaggio dello scorso 19 giugno, mercoledì 31 luglio alle 10.30 andrà in onda il seguito del servizio dedicato al centro lepino per il programma “Tutto Chiaro” condotto in studio da Monica Marangoni

Con l’ausilio del giornalista Mauro Nasi, sarà ancora una volta la brava e simpatica Mary Segneri a far scoprire ai telespettatori i segreti, le bellezze e golosità del "balcone dei Monti Lepini”. Presso il Centro Ippico Tornado e il ristorante Casoma, tre simpatiche signore in costume d’epoca “sveleranno” la vera ricetta della ramiccia, la tradizionale e saporita pasta all’uovo fatta in casa e immancabile piatto servito nei ristoranti normiciani. La preparazione della ramiccia offrirà però anche lo spunto per conoscere rievocare termini, particolarità e aneddoti legati alla tradizione e storia del paese.

Con l'archeologa Beatrice Cappelletti e la presidente dell'associazione Domusculta, Agostina Iacomini, le telecamere della Rai poi si sposteranno presso la suggestiva e affascinate piazza delle Stelle, l’antica falegnameria andata a fuoco per un fulmine e trasformata in una bellissima piazza ricoperta da un tetto di stelle di notte e da un limpido cielo azzurro puntellato da parapendii multicolori di giorno.