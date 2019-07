Notte Bianca a Latina, Lbc: “Piazza del Popolo piena la migliore risposta alle polemiche”

E’ stata accompagnata da una scia di polemiche, prima e dopo, la Notte Bianca del 20 luglio a Latina. Il nodo sia la scelta dell’artista di punta, Achille Lauro che si è esibito in piazza del Popolo, e la cifra spesa per organizzare l’intero programma della Notte della Luna.

Polemiche che non sono state spente neanche dalla buona riuscita dell’iniziativa che ha rianimato il centro cittadino gremito di persone. La replica è arrivata nel pomeriggio di oggi dal gruppo consiliare di Latina Bene Comune. “Piazza del Popolo piena è la migliore risposta alle polemiche” commenta in una nota Lbc che ha ringraziato “quanti si sono adoperati per la riuscita della Notte Bianca: dal sindaco Damiano Coletta che ha fortemente creduto nel progetto, all’assessore Silvio Di Francia e tutta la giunta; i dipendenti comunali, gli artisti e tutti coloro che si sono messi a disposizione con le loro competenze e la loro cultura condividendole con la città, che ha evidentemente apprezzato tutte le iniziative. Un sentito grazie ai commercianti, che hanno sostenuto l’idea dando il loro fattivo contributo per la sua realizzazione”.

“Un successo dal quale tutti hanno tratto beneficio - proseguono dal gruppo di maggioranza in Comune -: gli esercenti, dati i numeri positivi in termini di presenze e di acquisti, e la città tutta, con giovani e meno giovani coinvolti in tutte le iniziative che sono durate fino all’alba di oggi. Un evento positivo sotto ogni aspetto: non ci sono stati incidenti, grazie anche all’ottimo lavoro di sicurezza svolto dalle forze dell’ordine e dalla protezione civile, ma soprattutto abbiamo visto una città mobilitata e partecipante, con singoli cittadini che si sono messi a disposizione anche con i propri mezzi adoperandosi per la buona riuscita degli eventi. Vedere piazza del Popolo piena è stata la migliore risposta alle critiche mosse al concerto di Achille Lauro. Tutte dimostrazioni pratiche del fatto che la cultura è un motore per l’economia e per la promozione dell’identità collettiva”.

“Siamo convinti - conclude il gruppo di Lbc - che la città meriti sempre più spesso occasioni di espressione come questa, rivolte soprattutto ai tanti operatori che vivono e producono cultura a Latina. Di qualunque tipo essa sia, va solo sostenuta e veicolata. È per questo che accogliamo di buon grado per esempio la proposta di mozione consiliare del Partito Democratico sulla Street Art: Lbc si prepara a votarla”.