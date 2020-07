Nuovo ospedale di Latina: c’è un progetto preliminare, a realizzarlo l’Ance

C’è già un progetto preliminare per il nuovo ospedale di Latina, che come si ricorda rientra nel piano da 110 milioni di euro della Regione per l’edilizia sanitaria nel Lazio e nel decreto firmato dal presidente Zingaretti lo scorso 19 luglio. L’annuncio da parte di Ance che, viene spigato attraverso una nota, “grazie alla collaborazione con l'architetto Massimo Rosolini e l'ingegner Giovanni Andrea Pol, ha voluto predisporre il progetto del nuovo ospedale in conformità alle caratteristiche dell'area già individuata”. Il Comune di Latina, infatti, ha a disposizione un terreno, su un'area di proprietà della Regione Lazio, per l'edificazione di servizi ospedalieri, nella zona di Borgo Piave.

“Il progetto preliminare – spiega il presidente di Ance Latina, Pierantonio Palluzzi – verrà presentato nelle prossime settimane e verrà messo a disposizione della comunità sperando che si voglia dare seguito agli impegni per la realizzazione del nuovo ospedale a cui molti hanno fatto riferimento negli ultimi mesi. Ance ha voluto dare un segnale chiaro sul tema, in maniera concreta e spingendosi verso una fase sostanzialmente operativa, impegnandosi anche economicamente oltre che con il personale dei propri uffici e incaricando dei tecnici esterni. Lo abbiamo fatto – conclude Palluzzi – per dare un contributo alla nostra provincia e per questo motivo entro poche settimane saremo pronti a mostrare i rendering della struttura”.

Ance Latina che ha dato incarico all'architetto Rosolini e all'ingegnere Pol di redigere il progetto del nuovo ospedale, anche sulla base del lavoro e delle conoscenze acquisite durante il Corso di Alta Formazione e le tesi finali redatte dai gruppi di tecnici, professionisti, rappresentanti di imprese che vi hanno preso parte. Ad inizio 2019, infatti, l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili della provincia di Latina ha avviato un percorso di altissimo livello grazie al Corso di Alta Formazione sugli Appalti Pubblici realizzato in collaborazione con la Facoltà di Economia della sede di Latina dell'Università “La Sapienza”. “Un lavoro straordinario - commentano dall’Ance - che ha portato la partecipazione di decine di dipendenti della pubblica amministrazione e rappresentanti di imprese del territorio pontino che hanno avuto l'occasione di confrontarsi con importanti professionisti e rappresentanti istituzionali che operano nel settore e che, in alcuni casi, prendono parte attivamente alle scelte che lo regolano”.