Olimpiadi dei giochi logici linguistici, 26 medaglie per gli studenti pontini

C'è stata all'Istittuo Comprensivo Frezzotti-Corradini di Latina la cerimonia di premiazione dei vincitori della XXIX edizione delle Olimpiadi dei giochi logici linguistici. La manifestazione ha coinvolto circa mille studenti provenienti dalle scuole dalla provincia pontina e da quelle delle regioni del Centro e del nord dell’Italia; sono stati 26 gli studenti di Latina che sono saliti sul podio aggiudicandosi 2 medaglie d’oro, 9 d’argento e 15 di bronzo.

L’Istittuo Comprensivo Frezzotti-Corradini è l’istituto Polo del Progetto Gioia Mathesis e delle Olimpiadi dei giochi logici linguistici matematici, competizione internazionale, per gli studenti di lingua italiana, francese, spagnola e tedesca, accreditata dal MIUR per la valorizzazione delle eccellenze. Referente in loco del progetto l’insegnante Antonella Sorice che da anni, in collaborazione con l’associazione Gioia Mathesis di Gioia del Colle (Ba) e la sua presidente Francesca Galasso, si occupa di diffondere, condividere e coordinare le varie scuole del territorio.

La XXIX edizione delle Olimpiadi dei giochi logici linguistici matematici è stata organizzata nell’anno del cinquecentesimo anniversario di Leonardo da Vinci prendendo spunto da una delle sue affermazioni: “Il cervello ha seguito il processo evolutivo delle mani, sviluppando l’attività del pollice opponibile, che consente la perfezione creativa che induce alla riflessione”. Capacità che va riconosciuta ai finalisti classificatisi ai primi tre posti della folta classifica, infatti, gli studenti pontini dai 5 ai 13 anni si sono aggiudicate ben 26 medaglie. A premiare gli studenti, il sindaco di Latina Damiano Coletta, la presidente dell’associazione Gioia Mathesis Galasso, la dirigente scolastica della scuola polo Roberta Venditti, la dirigente scolastica dell’Istittuo Comprensivo Torquato Tasso Elisabetta Burchietti, l’insegnante referente del progetto Antonella Sorice.

“Sono pienamente soddisfatta, gratificata e ricompensata per l’impegno e la fatica prestati, durante l’anno scolastico, nella preparazione degli alunni dell’I.C. Frezzotti Corradini, dove è in atto un progetto interdisciplinare di logica inserito nel POF – ha dichiarato la referente Antonella Sorice – i risultati si evidenziano nell’apprendimento delle varie discipline essendo le menti dei ragazzi più pronte ed attive a recepire qualsiasi stimolo educativo e didattico”.

La cerimonia di premiazione si è svolta davanti ad un foltissimo e caloroso pubblico composto da genitori ed insegnanti orgogliosi degli ottimi risultati raggiunti dai loro piccoli campioni.