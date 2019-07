I 50 anni dell’Ordine degli Architetti di Latina: cerimonia al Circolo Cittadino

Cerimonia pubblica al Circolo Cittadino per il 50esimo anniversario dalla fondazione dell’Ordine degli Architetti di Latina. L’evento si terrà giovedì 25 luglio alle 18.

“E' ormai passato mezzo secolo da quando l'Ordine degli Architetti di Latina ha iniziato le sue attività nella città capoluogo, una ricorrenza importante che fornirà l'occasione di ripercorrere la storia attraverso i racconti degli ex presidenti e dei consiglieri. L'evento sarà solo il primo dei tanti incontri pubblici che si susseguiranno nel corso dell'anno per celebrare l'anniversario e fornirà anche un'occasione importante per immaginarne il futuro, aggiungendo nuovi tasselli alle attività svolte in questo lungo periodo. Durante l'arco dell'anno sono infatti previste una serie di iniziative tese a stimolare ed arricchire il dialogo sulla qualità del vivere urbano”.

“I 50 anni dell'ordine provinciale sono anche 50 anni di storia del nostro territorio, delle sue trasformazioni, del suo sviluppo, che gli architetti hanno in vario modo accompagnato, l'auspicio di oggi è che essi mantengano pienamente la centralità del loro ruolo nella ideazione e nella costruzione della città futura” ha detto il presidente dell'Ordine, Massimo Rosolini.

All'incontro pubblico parteciperanno gli ex presidenti dell'Ordine degli Architetti e Paesaggisti di Latina: Italo Ranieri, Omero Marchetti, Luigi Guidi, Antonio Magauda e Remigio Coco. E sarà anche l’occasione per ricordare Emidio Ciucci, Riccardo Cerocchi, Paolo Tramonti e Luciano Falsetti.