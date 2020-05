Con la fase 2 torna anche il parcheggio selvaggio: auto in doppia fila e sulle strisce

Con l’avvio della fase 2 dell’emergenza coronavirus, e l’allentamento delle prescrizioni, tornano anche le vecchie e brutte abitudini, come quella del parcheggio selvaggio. Le foto sono state scattate in centro a Latina nella mattinata di lunedì 18 maggio, primo giorno del secondo step della fase 2 che ha coinciso anche con la riapertura di molte attività come negozi, bar, ristoranti e parrucchieri.

Sono aumentate le vetture in giro per la città e nel centro non è stato difficile imbattersi in automobilisti che preferiscono il parcheggio “comodo” ma contro le regole, in doppia fila, sulle strisce pedonali o in prossimità degli incroci, come è capitato di vedere tra via Carducci e piazzale del Mercato e in via Diaz.