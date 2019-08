La Riviera D’Ulisse in vetrina alla 76° Mostra del Cinema di Venezia lunedì 2 settembre presso lo Spazio Italian Pavilion del Lido di Venezia, dalle 16:00 alle17. Dal 2015 ad oggi il numero delle produzioni cinematografiche e televisive che hanno scelto di ambientare parte dei loro film nella Riviera d’Ulisse è aumentato del 30%. Quest’anno, al termine di una straordinaria stagione cineturistica, la Riviera d’Ulisse sbarca alla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con la presentazione della “Guida di promozione cineturistica” a cura di Ulysses Experience.

L’associazione culturale Alfiere productions di Daniele Urciuolo in collaborazione con Cateno Piazza e grazie alla partnership tecnica di Istituto Luce-Cinecittà organizza la press conference – moderata dal critico cinematografico Emanuele Rauco – dal titolo “Festival, cineturismo e Film Commission: come creare opportunità per il territorio”. La conferenza si pone l’obiettivo di incoraggiare il dialogo diretto tra l’industria cinematografica, il territorio (“cineturismo”), le Film Commission italiane e i Paesi stranieri nonché di promuovere varie locations, in particolar modo i territori di Catania e della Sicilia, della Campania, della Calabria, del Basso Lazio e della Riviera d’Ulisse presso il palcoscenico di uno dei Festival più importanti del mondo, appunto quello di Venezia.