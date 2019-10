Patologie della spalla: chirurgo dell’Icot organizza un congresso nazionale sul tema

C’è anche il chirurgo dell’Icot di Latina Giorgio Ippolito tra gli organizzatori del congresso nazionale sulla patologia della spalla “Shoulder 360º che si terrà a Lamezia Terme l’11 e 12 ottobre. Insieme a lui nel mettere in piedi l’importante evento anche il collega Sergio Ferraro.

Giorgio Ippolito si è specializzato all'Università La Sapienza di Roma sede di Latina e lavora presso l'Icot di Latina in equipe con il professor Giancarlo De Marinis, si occupa di Chirurgia Traumatologica, Artroscopica e Protesica della Spalla.

Il congresso pensato dai due chirurghi, presidenti del Congresso e membri della Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito, per la prima volta riunirà i massimi esperti in Italia di chirurgia della spalla per approfondire la conoscenza delle patologie, le modalità di gestione della malattia e i trattamenti chirurgici più innovativi.

Live Surgery, “mini battle” con tavole rotonde interattive e la presentazione delle più moderne tecniche artroscopiche riempiranno la due giorni dedicata a specializzandi e giovani chirurghi; il Congresso prevede quattro sessioni ciascuna preceduta da una lectio magistralisdi autorevoli specialisti, accademici e chirurghi di fama nazionale e internazionale.

Presidenti onorari sono il professor Ernesto Ippolito da Roma e il professor Paolo Cherubino da Varese.